Haris Tabakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Tabakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haris Tabakovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haris Tabakovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Haris Tabakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Tabakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Tabakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Tabakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Tabakovic 20 Haziran 1994 tarihinde Grenchen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Tabaković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Tabakovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Haris Tabakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Tabakovic'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Haris Tabakovicboyu ve yaşı kaç

Haris Tabakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Tabakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haris Tabakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Tabakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2013 yılında BSC Young Boys

6 Ocak 2014 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2015 yılında BSC Young Boys

13 Ocak 2016 yılında Grasshoppers

4 Ağu 2017 yılında Debrecen

23 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

14 Eylül 2020 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2022 yılında Austria Wien

Haris Tabakovic kimdir

Haris Tabakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Tabakovic şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Haris Tabakovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Haris Tabakovic nereli

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