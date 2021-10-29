Harita Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Harita Mühendisi görev tanımı nedir, Harita Mühendisi ne iş yapar, Harita Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harita Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harita Mühendisi Tanımı;

Madencilik, jeolojik çalışma, inşaat, su, havacılık, şehircilik ve diğer amaçlar için kullanılan haritaları istenilen ölçeklerde çizen kişidir.

Harita Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Harita Mühendisi Maaşları

Harita Mühendisi maaşı ortalama aylık 10.000- TL’dir. En düşük Harita Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 20.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harita Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Harita Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Harita Mühendisi Ne İş Yapar?

Harita Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mevcut not, plan, eski harita, tapu, harita çizimine yardımcı olacak diğer dökümanları ve çizimde istenen şartları incelemek,

b) Çizimi yapılacak yerin karadan, havadan ve denizden görünümünü araştırıp gerekli hesapları yapmak,

c) Sahada kullanılacak aletlerin ayarlarını yapmak veya yaptırmak,

d) Yeryüzü, yer altı ve sualtı bölgelerine ait hakiki noktalar, yükseklikler, kotlar, hatlar, açılar, eğriler ve diğer donelerin tespiti için etütler yapmak,

e) Poligonları hazırlayıp, teodolit ile poligonların açı ve kenarlarının yükseklik ölçülerini almak,

f) Saha çalışmaları sonucu elde edilen değerleri ve diğer şartnameleri gözönünde bulundurarak belli bir ölçekte harita çizmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Harita Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Haritacılar Ve Harita Mühendisleri

Harita Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Harita Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2165.04 olarak belirlenmiştir



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