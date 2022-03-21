Harita Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harita Teknik Ressamı görev tanımı nedir, Harita Teknik Ressamı ne iş yapar, Harita Teknik Ressamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harita Teknik Ressamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harita Teknik Ressamı Tanımı;

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Harita Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Harita Teknik Ressamı Maaşları

Harita Teknik Ressamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Harita Teknik Ressamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harita Teknik Ressamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.04

Meslek Adı :

Harita Teknik Ressamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mühendisler tarafından hazırlanarak kendisine verilen ölçülere, aplikasyon krokilerine ve planlara göre astralon paftası üzerine belirli ölçekler dahilinde parselasyon çizimleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harita Teknik Ressamı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Teknik Ressam (Genel) (3118.08?de yazılı işlere benzemekle beraber topoğrafik, politik, klimatik, ekonomik, sosyolojik ve diğer haritaları derlemekte, çizmekte ve kopye etmekte ihtisas sahidir.

b) Ölçü ve aplikasyon krokisini, bina veya parsel sahiplerinin mülkiyet evraklarını incelemek,

c) Kroki ve planı paftada gösterilmeyen poligon noktalarını astralon paftasına kullanılan ölçeğe göre işaretlemek,

d) Ölçekli cetvel, gönyeler, kurşun ve astralon kalemiyle krokiyi astralon paftaya, bina kitlesini de parsel ölçülerinin içine çizmek,

e) Çizimi biten kroki ve planların en ve boyunu gösteren harita hesaplanmasını Limes planına göre yapmak,

f) Arazide çıkarılmış olan hesaplara göre poligon kanavaları yapmak, kanava üzerinde paftaları oluşturan kısımları ayırarak isimlendirmek, ölçü krokilerine göre poligonları pafta üzerine çizmek, Takeometrik noktaları ölçü krokisinden faydalanarak çizmek ve birleştirmek,

g) Takeometrik noktalardan faydalanarak arazinin yapısal durumunu sembolik işaretleri kullanarak verilen kodlara göre çizimini yapmak, imar haritasını çıkarmak,Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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