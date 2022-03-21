Harita Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harita Teknisyeni görev tanımı nedir, Harita Teknisyeni ne iş yapar, Harita Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harita Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harita Teknisyeni Tanımı;

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Harita Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Harita Teknisyeni Maaşları

Harita Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Harita Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harita Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.31

Meslek Adı :

Harita Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harita Mühendisi veya Teknikerinin denetiminde, yeryüzünün tümünü veya belirli bir kısmını; coğrafi yapısını, imar, bayındırlık durumunu dikkate alarak arazide gerekli ölçme işlemlerini yapan, hesaplayan ve belirli bir oran dahilinde ölçekli olarak pafta, üzerine özel işaretler kullanarak çizen, pafta üzerindeki değerleri okuyup araziye uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harita Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan incelemek,

b) Elektronik ölçü aletleriyle araziden ölçü verileri elde etmek,

c) Bilgisayar ortamında hesap ve çizim işleri yapmak,

d) Harita ve krokileri çizmek,

e) Projeleri araziye uygulamak,

f) Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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