Harman-Hallaç Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Harman-Hallaç Makinesi Operatörü ne iş yapar, Harman-Hallaç Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harman-Hallaç Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü Tanımı;

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Harman-Hallaç Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Harman-Hallaç Makinesi Operatörü Maaşları

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Harman-Hallaç Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harman-Hallaç Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.15

Meslek Adı :

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü, elyaf harmanının işlenmesinde kullanılan harman-hallaç makinelerinin çalıştırılması ve temizliği ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makine ayarlarının yapılmasını sağlamak,

b) Makine aksamlarının günlük temizliğini yapmak,

c) Arızaları ilgililere bildirmek,

d) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

e) Elyafı balya açıcıya beslemek,

f) Vatka numaralarının standart kalmalarını sağlamak,

g) Makineden çıkan vatkayı stoklamak ve tanıtım levhası hazırlamak,

h) Otomatik sistemde çalışan makinelerde; otomatik balya açıcıyı çalıştırmak, açıcıda elyaf akışını ve metal dedektörleri kontrol etmek, sıkışmalara ve makine ikazlarına müdahale etmek,

i) Tip değişimlerinde genel temizlik (aksam, ızgara ve hasır altı, açıcı silindirler, elyaf nakil boruları) yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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