Harmandere Konutlarının 2. Etabı hak sahiplerine teslim edildi

Pendik Belediyesinin gecekondu sahiplerine yönelik inşa ettiği Harmandere Konutlarının 2. Etabı düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törende temsili olarak 4 aileye tapu ve anahtarları takdim edildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Gecekondu dönüşümünde önemli bir başarıya imza attık. Depreme dayanıklı daha yaşanılır modern yapıları teslim ettik. Hayırlı olsun.” dedi.

TAŞLIBAYIR VE AYDOS BÖLGESİNDE DE ÇALIŞMALAR BAŞLATILACAK

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, gecekondu sorununun şehrin en önemli problemlerinden biri olduğunu, 1993 yılında Pendik’te 13 bin olan gecekondu sayısının, Erol Kaya ve Kenan Şahin dönemlerindeki başarılı çalışmalarla 1.756’ya kadar düştüğünü söyledi. Kendi döneminde de Harmandere’nin ardından sıranın Taşlıbayır ve Aydos bölgelerine geldiğini belirten Ahmet Cin: “Çamçeşme, Şeyhli, Sanayi, Güllübağlar, Yayalar veKavakpınar’da sorunlar var. Ayrıca Taşlıbayır’da var. Burada 750 bin metrekarelik alandaki kentsel dönüşümde son noktaya geldik.İlk etapta buranın 142 bin metrekarelik projesi hazır hale geldi. Üçte iki çoğunluğu da aldık. Aynı şekilde Aydos bölgesinde de plan çalışmalarını tamamlamış olacağız.” dedi.

81 KİŞİYE TAPU VERİLDİ

Harmandere Konutlarının 2. Etap teslim töreniyle birlikte 81 gecekondu sahibine tapuları verilmiş olundu. 3 bloktan oluşan konutlarda 85 metrekarelik 178 daire bulunuyor. Toplamda 220 araçlık otoparkın yer aldığı konutlarda içinde basketbol ve çocuk oyun sahası dahil 6 bin 500 metrekareli yeşil alan yer alıyor.

"KAZANAN HARMANDERE KAZANAN PENDİK OLACAK"

AK Parti İlçe Başkanı Ali Şirin ve MHP İlçe Başkanı Yalçın Çolak'ın da katıldığı törende konuşan AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, Pendik’in hizmet belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediğini ifade ederek “Maltepe’de oturuyorum. Pendik’te neden yaşamıyorum demiyor değilim. Yeni konutlarınız hayırlı olsun.” dedi. AK Parti Milletvekili Erol Kaya da yaptığı konuşmada belediye hizmetlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak “Kazanan Harmandere, kazanan Pendik olacak.” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Pendik Belediyesine teşekkür ederek “AK Parti’nin bir kere daha vatandaşların taleplerinin parti politikasına dönüşerek nasıl uygulandığını görüyoruz. Burada en güzel eserlerinden birine şahit oluyoruz.” dedi.

"NE VARSA PENDİK'TE VAR"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da İstanbul’u bekleyen deprem tehlikesine değinerekyeni konutların önemini vurguladı ve Belediye Başkanı Ahmet Cin’in çalışmalarına değinerek “Deprem ne zaman olacak bilmiyoruz, hazırlıklı olmalıyız. Dayanıksız yapılar öldürüyor, deprem değil. Bunları biz İzmir’de, Elazığ’da gördük. Bu yeni konutların, bu dönüşümü Allah, hayırlı uğurlu etsin. Gerçekten de Ne varsa Pendik’te var. Ahmet Bey’in yaptığı işler bunu gösteriyor.” dedi.