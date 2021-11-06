Harnup ne demek, TDK'ya göre Harnup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Harnup ne demek? Harnup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi harnup kelimesi. Peki harnup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre harnup nedir, harnup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HARNUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Harnup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Harnup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre harnup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keçiboynuzu

