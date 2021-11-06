ATV canlı yayın Kardeşlerim dizisi 27. bölüm canlı izle | Kardeşlerim 27. bölüm full, tek parça izle YouTubeBakasetas sakatlandı mı? Bakasetas'a ne oldu, son durumu ne?Esenlerde korkunç ölüm! Başından vurulmuş halde evde bulundu!Harnup ne demek, TDK'ya göre Harnup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri heyecan yarattı!Yılport Samsunspor 1-0 Manisa FK MAÇ | SONUCUAntalyaspor 1-0 Altay | MAÇ SONUCUYeni Malatyaspor 1-3 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCUNitroselüloz ne demek, TDK'ya göre Nitroselüloz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyinin annesi "Bu mezar mı yalan?"
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Harnup ne demek, TDK'ya göre Harnup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Harnup ne demek, TDK'ya göre Harnup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Harnup kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Harnup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Harnup nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Harnup kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Harnup ne demek, TDK'ya göre Harnup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Harnup ne demek? Harnup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi harnup kelimesi. Peki harnup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre harnup nedir, harnup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HARNUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Harnup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Harnup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre harnup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keçiboynuzu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT