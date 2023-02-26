Harold Majadibodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Majadibodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harold Majadibodu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harold Majadibodu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harold Majadibodu 13 Şubat 1995 tarihinde Limpopo şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Harold Kaketso Majadibodu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harold Majadibodu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Harold Majadibodu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Harold Majadibodu'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harold Majadibodu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KaketsoMaja15

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http://www.instagram.com/kaketsomajadibodu15/

Harold Majadibodu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harold Majadibodu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Harold Majadibodu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harold Majadibodu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mthatha Bucks

30 Haziran 2018 yılında Sundowns Res.

18 Ağustos 2018 yılında Ajax Cape Town

30 Haziran 2019 yılında Sundowns Res.

16 Ocak 2021 yılında Sundowns

15 Şubat 2021 yılında U. Pretoria

30 Haziran 2021 yılında Sundowns

20 Ağustos 2021 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2022 yılında Sundowns

5 Ağustos 2022 yılında Richards Bay

Harold Majadibodu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harold Majadibodu şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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