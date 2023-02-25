Haroune Benmenni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haroune Benmenni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haroune Benmenni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haroune Benmenni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haroune Benmenni 24 Ocak 2000 tarihinde Bordj Bou Arrèridj şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haroune Benmenni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haroune Benmenni'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haroune Benmenni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haroune Benmenni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Haroune Benmenni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haroune Benmenni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2020 yılında CR Belouizdad

23 Temmuz 2022 yılında RC Arbaa

30 Haziran 2023 yılında CR Belouizdad

Haroune Benmenni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haroune Benmenni şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.