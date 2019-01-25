İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi için ilk adım

Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi için ilk adım

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında şehirde yapılması planlanan "Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi" için toplantı yapıldı.

Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi için ilk adım

Elazığ'da "Harput Musikisi ve Kent Müzesi" için ilk adım atıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında şehirde yapılması planlanan "Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi" için toplantı yapıldı. Kent Müzeleri Tasarım ve Uygulamacısı Nadir Mutluer ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda ön görüşmeler yapıldı.Görüşme sonrasında tarihi Harput Mahallesi'nde ve eski valilik binasında katılanlarla birlikte Vali Kaldırım incelemelerde bulundu.

Karşılıklı görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda, Musiki ve Kent müzesi için kısa sürede adımların atılmasının planlandığı öğrenildi.

Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi için ilk adım

Harput Musikisi ve Elazığ Kent Müzesi için ilk adım

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.