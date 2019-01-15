Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan ittifak açıklaması

Ak Parti oylarında art arda kırdığı Türkiye rekorları ile bilinen Şanlıurfa'nın Harran ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, belediye başkanlığında MHP ile ittifak yapılacağı, AK Parti'nin aday çıkarmayacağı yolundaki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Özyavuz, bazı basın yaygın organlarında yer alan haberler nedeniyle yaptığı açıklamada, kendilerine genel merkezden bildirilmiş herhangi bir ittifak bilgisinin söz konusu olmadığını söyledi. Özyavuz, son seçimlerde yüzde 98'lik oy oranı ile Harran halkının liderinin yanında olduğunu gösterdiğini ve kendi rekorunu kırdığını anımsatarak, "Biz partimizin yanında ve emrinde seçime hazırız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA