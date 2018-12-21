Harran Belediyesinden imar planı açıklaması

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediyesi, imar planında usulsüzlük yapılarak mülkiyeti belediyeye ait yerin satıldığı yönündeki iddialara mahkeme kararlarıyla cevap verdi.

Açıklamada, 2017 yılında onaylanan Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı kaydedildi. Harran imar planında herhangi bir usulsüzlük olmadığına ilişkin Şanlıurfa idare mahkemenin 3 kararı ile daha önceden yapılan habere cevap veren Harran Belediyesinin açıklamasında, "Kurumumuza ve şahsımıza yalan haberlerle zan altında bırakan kişi ve kişiler hakkında yasal işlemler en kısa zamanda başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Satış yok kiralama var"

İddiaya konu olan Harran Devlet Hastanesi karşısındaki yerin mülkiyetinin Harran Belediyesine ait olduğu herhangi bir kişi veya kişilere satışının söz konusu olmadığı, taşınmaz üzerine yapılan dükkanların 2019 yılından ihale yoluyla kiraya verileceği kaydedildi. Söz konusu imar düzenlemesi ve mahkeme kararlarıyla ilgili tüm detaylara yer veren Harran Belediyesinin açıklamasında, Harran'ın ilk koruma amaçlı imar planının GAP Bölge Kurulu İdaresi Başkanlığı 16.10.1992 tarihinde 3598 sayı ile Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ise 13.11.1992 tarih ve 1181 sayılı kararıyla onaylandığı anımsatılarak, "1992 yılında yapılan imar planı yetersiz kaldığından, İller Bankası A.Ş. mekansal planlama dairesi başkanlığınca 09/05/2014 tarihinde Harran Koruma Amaçlı İmar Plan yapımına başlanmıştır. Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı, İller Bankası A.Ş. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığınca onaylandıktan sonra, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 30.03.2017 tarih 2527 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Koruma kurulunca uygun görülen planlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 18.05.2017 tarih ve 234 sayılı Meclis kararı ile onaylanmıştır. Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı, Bütün kurumlardan uygun görüşler alınarak yapılmıştır. Yapılan plan çalışması özel statüsü nedeniyle, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından defalarca yapılan toplantılarda değerlendirilmiş, yine Harran İlçesinin Büyükşehir Belediye Sınırı içerisinde kalmasından dolayı da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince de incelenmiş ve onaylanmıştır"

Harran Belediyesinin açıklamasında, Harran ilçesinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan Planlama alanında, açık-yeşil alanların Mekansal Planlar Yönetmeliği standartlarında kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşecek şekilde hazırlandığına vurgu yapılarak, "Planlama çalışması sonrası alandaki açık ve yeşil alan büyüklüğü 38.51 hektardır" denildi.

"Yürütmenin durdurulması 3 kez red edildi"

Açıklamada, bahse konu yer ile ilgili yürütmenin durdurulmasına ilişkin taleplerin üç kez red edildiği anımsatılarak, "Büyükşehir Belediyesine ,Harran Belediyesine ve Kültür Turizm Bakanlığına aynı anda açılan dava da Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin esas 2017/895, 14/11/2017 tarihinde 28/06/2018 tarihinde ve 08/11/2018 tarihlerinde 2. idare mahkemesi tarafından 3 defa yürütmenin durdurulması talebinin incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Yani 2017 yılında onaylanan Harran İlave, Revizyon İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır. Harran imar planında herhangi bir usulsüzlük olmadığı ,Şanlıurfa idare mahkemenin 3 kararında görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA