Harran Üniversitesi sağlıkta ikinci oldu

Türkiye'nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2019'da Harran Üniversitesini temsil eden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Sağlık Kategorisinde "Engelsiz Yaşam" adlı projeleri ile 40 finalist arasından 2. oldu.

Harran Üniversitesi'ni temsil eden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çiftçi danışmanlığındaki öğrencileri Miray Erten, Burak Çiğdem, Büşra Söylemez ve Bülent Yılmaz, ALS gibi kas hastaları ya da felç geçirmiş veya kaza sonucu hareket yetilerini kaybetmiş engelli bireyler için sadece gözlerini kullanarak ev sistemlerini kullanabileceği bir platform geliştirerek, "İnsanlık Yararına Teknoloji" alanı Sağlık Kategorisinde 40 finalist arasından 2. olmayı başardılar.

Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Fuat Oktay'dan ödüllerini alan ekip, proje ile; kas hareketi yetisini yitirmiş (felçli, ALS) hastalar için yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirttiler. Projede; hasta yatağına monte edilen hastanın göz hareketlerini algılayan bir sistemle TV kontrolü (açma, kapama, ses, kanal değişimi), klima ve aydınlatma kontrolü, yatak pozisyonunda değişiklik gibi ihtiyaçların tamamı hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

ALS hastaları konuşarak çevresiyle de zor iletişim kurmaktadırlar. Projede, hastalar göz hareketi ile ekrana ifade etmek istediklerini yazıp sonra seslendir butonuna basarak, yazmış oldukları yazıyı seslendirebilmekte ve hastanın çevresindeki kişilerle iletişim kurması da sağlanmaktadır.

Kaynak: İHA