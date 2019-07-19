Harran Üniversitesi’nde Rehberlik ve Tercih Günleri başlıyor

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite tercih aşamasındaki gençleri doğru yönlendirmek amacıyla "Harran Üniversitesi 1. Mesleki Rehberlik ve Tercih Günleri" düzenliyor.

23-25 Temmuz günlerinde 10.00- 17.00 saatleri arasında Yenişehir Yerleşkesi Sera Kafede yapılacak olan programla hem aday öğrencilerin hem de ailelerin doğru karar vermelerine yardımcı olunacak.

Üniversite tercihi yapacak olan adaylara seslenen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Harran Üniversitesi 1. Mesleki Rehberlik ve Tercih Günleri kapsamında üniversite seçimini yapacak aday öğrencilerimize hem üniversitemizi tanıtmak, anlatmak hem de bilinçli tercih yapmalarında destek olmak amacıyla etkinliğimizi düzenliyoruz. Bu doğrultuda, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin isabetli tercihler yapmasını hedefliyoruz. Yenişehir Yerleşkemizde yapacağımız etkinliğimize tüm öğrenci, öğretmen ve velililerimizi davet ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin kariyer planlarını yaparken alanında uzman kişilerin görüş ve önerilerini dinlemelerinin faydalı olacağını belirten Rektör Çelik, "Harran Üniversitesi olarak, öğrenci odaklı eğitim anlayışını bu yıl öğrenci kardeşlerimize anlatmak ve üniversitemizi tanıtmak adına bu projemizi değerli buluyoruz. Tarihi, dünya tarihinin parçası; coğrafyası, bereketli toprakların üstü; felsefesi, gelişim ve değişim olan üniversitemizi tercih etmelerini önemsiyor ve kariyer başarılarında üniversite olarak yer almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA