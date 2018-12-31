Harran Üniversitesinde Rektör Çelik görevi devraldı

Harran Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Recep Çiğdem'den devraldı.

Osmanbey Kampüsü Rektörlük Senato Salonunda üniversite yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende görevi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem'den devralan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, göreve başladı. Göreve başlayan Çelik, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla ve YÖK başkanımızın iradesiyle Harran Üniversitesi'nde görevime başlamış bulunuyorum. Buradaki görevimi başarıyla sürdürmek için ekip arkadaşlarımla çalışacağım. Rektör yardımcılarımdan, genel sekreterimden ve dekanlarımdan destek bekliyorum. Ben de bu görevi başarıyla sürdürmek için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğim" dedi.

Göreve yeni başlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e başarı dileklerini ileten Rektör Vekili Çiğdem ise "Rektörümüze görevinde başarılar diliyorum. Buradaki hocalarımız ve şahsım olarak kendilerine elimizden geldiğince destek sağlayacağız. Rektörümüz bundan emin olabilir" diye konuştu.

Devir teslim töreninin ardından yönetim kurulu üyeleriyle toplantıya geçildi.

Kaynak: İHA