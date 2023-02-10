Harrinson Mancilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrinson Mancilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrinson Mancilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrinson Mancilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrinson Mancilla 22 Aralık 1991 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Harrinson Mancilla Mulato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrinson Mancilla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Harrinson Mancilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Harrinson Mancilla'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Harrinson Mancilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Harrinson Mancilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harrinson Mancilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrinson Mancilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2020 yılında Gimnasia

8 Şubat 2022 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2023 yılında Gimnasia

Harrinson Mancilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrinson Mancilla şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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