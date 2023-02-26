Harris Tchilimbou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harris Tchilimbou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harris Tchilimbou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harris Tchilimbou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harris Tchilimbou 11 Kasım 1988 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Harris Brandt Tchilimbou Mavoungou şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harris Tchilimbou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pulse Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Harris Tchilimbou'nin Royal AM FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harris Tchilimbou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harris Tchilimbou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Harris Tchilimbou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harris Tchilimbou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında St-M d'Ouenzé

1 Ocak 2007 yılında CARA

1 Ocak 2008 yılında AC CNFF

1 Ocak 2009 yılında AS Police

1 Temmuz 2010 yılında Shabab Al-Ordon

1 Ocak 2011 yılında Diables Noirs

1 Temmuz 2011 yılında Missile FC

1 Ocak 2014 yılında CARA

1 Ocak 2015 yılında Étoile du Congo

1 Ocak 2016 yılında AC Léopards

4 Ocak 2018 yılında FS Stars

1 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

Harris Tchilimbou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harris Tchilimbou şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harris Tchilimbou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Saint-Martin

Kongo Cumhuriyeti takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.