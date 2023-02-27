Harrison Delbridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Delbridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harrison Delbridge kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harrison Delbridge ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Harrison Delbridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Delbridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harrison Delbridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Delbridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Delbridge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Delbridge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Delbridge 15 Mart 1992 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avustralya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Harrison Andrew Delbridge şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Delbridge Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Harrison Delbridge'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Harrison Delbridge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hadelbridge/

Harrison Delbridge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Delbridge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Harrison Delbridge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Delbridge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Mountaineers

1 Mayıs 2012 yılında Railhawks U23

1 Ağustos 2012 yılında Mountaineers

1 Mayıs 2013 yılında Ventura County

1 Ağustos 2013 yılında Mountaineers

20 Mart 2014 yılında Sacramento FC

19 Şubat 2015 yılında Portland 2

21 Ocak 2016 yılında Cincinnati

1 Ocak 2018 yılında Melbourne City

27 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

Harrison Delbridge kimdir

Harrison Delbridge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Delbridge şuan Incheon United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CASL Chelsea FC (2007-2010)

Harrison Delbridge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 26 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Harrison Delbridge nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joseph Ngwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ngwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Cantoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Cantoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Abdelsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rolando Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rolando Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Türkiye sallanıyor! AFAD duyurdu: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi