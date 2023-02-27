Harrison Delbridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Delbridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Delbridge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Delbridge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Delbridge 15 Mart 1992 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avustralya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Harrison Andrew Delbridge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Delbridge Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Harrison Delbridge'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Harrison Delbridge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hadelbridge/

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Harrison Delbridge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Delbridge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Harrison Delbridge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Delbridge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Mountaineers

1 Mayıs 2012 yılında Railhawks U23

1 Ağustos 2012 yılında Mountaineers

1 Mayıs 2013 yılında Ventura County

1 Ağustos 2013 yılında Mountaineers

20 Mart 2014 yılında Sacramento FC

19 Şubat 2015 yılında Portland 2

21 Ocak 2016 yılında Cincinnati

1 Ocak 2018 yılında Melbourne City

27 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

Harrison Delbridge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Delbridge şuan Incheon United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harrison Delbridge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CASL Chelsea FC (2007-2010)

Avustralya takımında 26 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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