Harrison Manzala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Manzala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Manzala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Manzala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Manzala 6 Mart 1994 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Harrison Manzala Tusumgama şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Manzala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harrison Manzala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Harrison Manzala'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harrison Manzala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/harrison_mnz/

Haberin Devamı

Harrison Manzala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Manzala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Harrison Manzala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Manzala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Le Havre B

15 Kasım 2013 yılında AC Le Havre

31 Ağustos 2016 yılında Amiens SC

13 Temmuz 2018 yılında Angers SCO

5 Şubat 2019 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2019 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2019 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2020 yılında Angers SCO

31 Ağustos 2020 yılında Kayserispor

8 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2022 yılında SC Bastia

25 Ağustos 2022 yılında Petrolul

Harrison Manzala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Manzala şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harrison Manzala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Bastia

Demokratik Kongo Cumhuriyeti U21 takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.