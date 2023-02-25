Harrison Steele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Steele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Steele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Steele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Steele 12 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Steele Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Republic Sports Mgt yapmaktadır. Harrison Steele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harrison Steele'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Harrison Steele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Steele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Harrison Steele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Steele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2022 yılında Central Coast

Harrison Steele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Steele şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.