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Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kültleşmiş film serilerinden olan Harry Potter, bu akşam Kanal D ekranlarında serinin beşinci filmi ile yer alacak. Film hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik.

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayın akışında yer alan yabancı sinema film konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte filme ait detaylar...

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU NEDİR?

Harry Potter, yaz tatilinin ardından Hogwarts'a döner. Öğrencilerden ve onların ailelerinden çok azı, Voldemort'un gerçekten de geri döndüğü konusunda Harry'e ya da Dumbledore'a inanmaktadırlar. Sihir bakanı da bu duruma inanmadığı için gereken önlemleri almakta gecikir. 

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Bu esnada başta Harry Potter olmak üzere bütün büyücüler tehdit altında kalır. Harry, güzel Cho Chang'tan bir bakış çalmaya engel olamaz. Sihir Bakanlığı'nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir. Harry ise bu işin ardında Voldemort'un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts'taki en zor yılına başlamıştır.

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Oyuncuları kimler?

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Harry Potter- Daniel Radcliffe
  • Ron Weasley- Rupert Grint
  • Hermione Granger- Emma Watson
  • Argus Filch- David Bradley
  • Wilhelmina Grubbly-Plank Apple Brook
  • Rubeus Hagrid -Robbie Coltrane
  • Filius Flitwick- Warwick Davis
  • Albus Dumbledore- Michael Gambon
  • Severus Snape -Alan Rickman
  • Minerva McGonagall- Maggie Smith
  • Dolores Umbridge- Imelda Staunton
Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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