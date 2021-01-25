Yönetmenliğini David Yates'in üstlendiği Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayın akışında yer alan yabancı sinema film konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte filme ait detaylar...

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU NEDİR?

Harry Potter, yaz tatilinin ardından Hogwarts'a döner. Öğrencilerden ve onların ailelerinden çok azı, Voldemort'un gerçekten de geri döndüğü konusunda Harry'e ya da Dumbledore'a inanmaktadırlar. Sihir bakanı da bu duruma inanmadığı için gereken önlemleri almakta gecikir.

Bu esnada başta Harry Potter olmak üzere bütün büyücüler tehdit altında kalır. Harry, güzel Cho Chang'tan bir bakış çalmaya engel olamaz. Sihir Bakanlığı'nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir. Harry ise bu işin ardında Voldemort'un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts'taki en zor yılına başlamıştır.

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?