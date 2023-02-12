Harry Sharp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Sharp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Sharp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Sharp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Sharp 4 Nisan 2001 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Harrison Sharp şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Sharp Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Superior Sports Management yapmaktadır. Harry Sharp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Harry Sharp'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Harry Sharp Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Harry Sharp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Sharp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Sharp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dundee Reserves

1 Temmuz 2020 yılında Dundee FC

9 Ekim 2020 yılında Edinburgh City

25 Ocak 2021 yılında Dundee FC

Harry Sharp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Sharp şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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