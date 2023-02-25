Harry Van Der Saag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Van Der Saag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Van Der Saag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Van Der Saag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Van Der Saag 29 Ekim 1999 tarihinde Wahroonga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Harry Eric Van der Saag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Van Der Saag Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harry Van Der Saag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Van Der Saag'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harry Van Der Saag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Van Der Saag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Van Der Saag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Van Der Saag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2019 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Adelaide United

Harry Van Der Saag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Van Der Saag şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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