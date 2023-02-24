Haru Nakagaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haru Nakagaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haru Nakagaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haru Nakagaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haru Nakagaki 29 Mayıs 1997 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中垣 晴 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haru Nakagaki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haru Nakagaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Haru Nakagaki'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haru Nakagaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haru Nakagaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2017 yılında CA Juventus U20
1 Temmuz 2018 yılında AD Guarulhos
1 Ocak 2019 yılında Cambé-PR
1 Temmuz 2019 yılında CTE Colatina
25 Şubat 2020 yılında Kraljevcan 38
24 Ağustos 2020 yılında OFK Grbalj
21 Ocak 2021 yılında Av. Kawaguchi
25 Şubat 2022 yılında Ivancica Ivanec
7 Şubat 2023 yılında Famos Vojkovici
Haru Nakagaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haru Nakagaki şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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