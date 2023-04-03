Haru Yamano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haru Yamano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haru Yamano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haru Yamano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haru Yamano 18 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山野 悠 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haru Yamano Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Haru Yamano'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haru Yamano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haru Yamano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haru Yamano şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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