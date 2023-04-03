Haru Yamano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haru Yamano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Haru Yamano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haru Yamano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.