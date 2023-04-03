Haruhi Nakaseko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruhi Nakaseko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruhi Nakaseko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haruhi Nakaseko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haruhi Nakaseko 21 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中瀬古 陽央 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haruhi Nakaseko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Haruhi Nakaseko'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haruhi Nakaseko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haruhi Nakaseko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Kansai Univ.
Haruhi Nakaseko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haruhi Nakaseko şuan Kansai University takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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