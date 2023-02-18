Haruki Arai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruki Arai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruki Arai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruki Arai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruki Arai 12 Nisan 1998 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 新井 晴樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruki Arai Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haruki Arai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haruki Arai'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haruki Arai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruki Arai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haruki Arai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruki Arai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2021 yılında Tiamo Hirakata

1 Temmuz 2021 yılında Cerezo Osaka

15 Haziran 2022 yılında Tiamo Hirakata

8 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2023 yılında Tiamo Hirakata

Haruki Arai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruki Arai şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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