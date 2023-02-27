Haruki Saruta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruki Saruta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruki Saruta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruki Saruta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruki Saruta 23 Nisan 1999 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 猿田 遥己 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruki Saruta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haruki Saruta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Haruki Saruta'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Haruki Saruta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruki Saruta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haruki Saruta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruki Saruta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Kashiwa Reysol

6 Ağustos 2019 yılında Kagoshima Utd.

31 Ocak 2020 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2020 yılında Gamba Osaka

31 Ocak 2021 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2021 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

Haruki Saruta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruki Saruta şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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