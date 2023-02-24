Harun Alibegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Alibegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Alibegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Alibegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Alibegovic 16 Eylül 2003 tarihinde Sanski Most şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Alibegović Harun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Alibegovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harun Alibegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Alibegovic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun Alibegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Alibegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harun Alibegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Alibegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Harun Alibegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Alibegovic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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