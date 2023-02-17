Harun Alpsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Alpsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Harun Alpsoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Harun Alpsoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Harun Alpsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Alpsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Alpsoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Alpsoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Alpsoy 3 Mart 1997 tarihinde Menziken şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Alpsoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Harun Alpsoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Harun Alpsoy'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Harun Alpsoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Alpsoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Harun Alpsoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Alpsoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2015 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2015 yılında Grasshoppers

30 Ocak 2017 yılında Antalyaspor

5 Ekim 2020 yılında Altay SK

30 Haziran 2021 yılında Antalyaspor

3 Temmuz 2022 yılında Bodrumspor

2 Ocak 2023 yılında FC Schaffhausen

Harun Alpsoy kimdir

Harun Alpsoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Alpsoy şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Menzo Reinach, FC Luzern, Grasshopper Club Zürich

Harun Alpsoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Harun Alpsoy nereli

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