Harun Batuhan Ceyhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Batuhan Ceyhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Batuhan Ceyhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Batuhan Ceyhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Batuhan Ceyhan 27 Mart 2005 tarihinde Kahramanmaras şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Batuhan Ceyhan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harun Batuhan Ceyhan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Batuhan Ceyhan'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Harun Batuhan Ceyhan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/harunceyhaan/

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Harun Batuhan Ceyhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Batuhan Ceyhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Harun Batuhan Ceyhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Batuhan Ceyhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Kahramanmaraş

Harun Batuhan Ceyhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Batuhan Ceyhan şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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