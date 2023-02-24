Harun Beganovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Beganovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Beganovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Beganovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Beganovic 5 Ocak 2002 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Harun H.Beganović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Beganovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Klub 7 yapmaktadır. Harun Beganovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına - tarihinde katılmıştır. Harun Beganovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun Beganovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Beganovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harun Beganovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Beganovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda T U19

3 Ağustos 2021 yılında Simm-Bau

21 Şubat 2022 yılında Sloboda Tuzla

Harun Beganovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Beganovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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