Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haber sonrası Harun Çalışkan kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

HARUN ÇALIŞKAN KİMDİR?

Harun Çalışkan'ın Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Kuzey Irak’ta mayına basması sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın acı haberi Samsun’un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HARUN ÇALIŞKAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Harun Çalışkan 29 yaşındaydı. Samsunlu olduğu öğrenilen şehidimizin acı haberi baba ocağına iletildi.

Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu. Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy’deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Dilek Çalışkan’ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari’de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı’na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

MSB acı haberi duyurdu: el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu