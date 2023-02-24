Harun Hebibovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Hebibovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Hebibovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Hebibovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Hebibovic 19 Haziran 2002 tarihinde Konjic şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Harun Hebibović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Hebibovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harun Hebibovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Hebibovic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun Hebibovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Hebibovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harun Hebibovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Hebibovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında Igman U19

1 Temmuz 2021 yılında Igman Konjic

4 Mart 2022 yılında FK Klis

26 Temmuz 2022 yılında Radnik Hadzici

Harun Hebibovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Hebibovic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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