Harun Koc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Koc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Koc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Koc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Koc 8 Şubat 1993 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Harun Koç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Koc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harun Koc, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Koc'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun Koc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Koc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Harun Koc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Koc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2012 yılında Afyonkarahisar

30 Haziran 2012 yılında Elazığspor U21

5 Eylül 2012 yılında Elazığ Belediye

2 Temmuz 2013 yılında Elazığspor U21

28 Ağu 2013 yılında 1930 Bafra Spor

9 Ocak 2014 yılında Elazığ Yolspor

3 Eylül 2014 yılında Mardinspor

30 Ocak 2015 yılında 12 Bingöl Spor

14 Ağu 2015 yılında Payasspor

26 Ağu 2016 yılında Mardin 47

5 Eylül 2017 yılında Araban Belediye

22 Eylül 2017 yılında Muş Spor FC

17 Ağu 2018 yılında Siirt İÖİ

11 Şubat 2019 yılında Mardin BB

23 Ağu 2019 yılında Siirt İÖİ

12 Ocak 2022 yılında Mardin 1969

23 Temmuz 2022 yılında 23 Elazığ FK

Harun Koc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Koc şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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