Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın kongre üyesi ve Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin genel sekreteri Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Beşiktaş'ın kongre üyesi ve Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin genel sekreteri Harun Utcu, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün hayatını kaybeden Utcu, bugün Konya Musalla Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Beşiktaşlı yöneticilerin yanı sıra Harun Utcu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de merhumun cenaze törenine çelenk gönderdi.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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