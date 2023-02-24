Haruna Jammeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruna Jammeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruna Jammeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruna Jammeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruna Jammeh 2 Haziran 1991 tarihinde Bakau New Town şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gambiya,Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruna Jammeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Haruna Jammeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Haruna Jammeh'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haruna Jammeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruna Jammeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haruna Jammeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruna Jammeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2011 yılında Kaposvár II

1 Ocak 2012 yılında Kaposvár

21 Ağustos 2014 yılında Lombard Pápa

5 Kasım 2014 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2015 yılında Koprivnica

15 Temmuz 2016 yılında Balatoni Vasas

1 Temmuz 2017 yılında Tamási 2009 FC

4 Ocak 2021 yılında Szeged

Haruna Jammeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruna Jammeh şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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