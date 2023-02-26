Haruna Shaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruna Shaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruna Shaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruna Shaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruna Shaibu 25 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruna Shaibu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avenysports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Haruna Shaibu'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haruna Shaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruna Shaibu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haruna Shaibu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruna Shaibu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2018 yılında Penn FC

31 Aralık 2018 yılında Inter Allies

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2022 yılında Berekum Chelsea

Haruna Shaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruna Shaibu şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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