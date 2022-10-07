Haruri Muameleci (Döküm) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haruri Muameleci (Döküm) görev tanımı nedir, Haruri Muameleci (Döküm) ne iş yapar, Haruri Muameleci (Döküm) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haruri Muameleci (Döküm) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haruri Muameleci (Döküm) Tanımı;

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Haruri Muameleci (Döküm) Maaşı Ne Kadar? 2022 Haruri Muameleci (Döküm) Maaşları

Haruri Muameleci (Döküm) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Haruri Muameleci (Döküm) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haruri Muameleci (Döküm) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.49

Meslek Adı :

Haruri Muameleci (Döküm)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dökülen veya makine fabrikalarından gelen metal veya alışımlara istenilen özellikleri kazandırmak amacıyla katı halde bulunan kontrollü ısıtma, ısıtılan sıcaklıkta bekletme ve kontrollü soğutma işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haruri Muameleci (Döküm), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şekil verme, döküm veya kaynak işlemlerinden doğan iç gerilmeleri azaltmak amacıyla malzemenin belli bir sıcaklığın altındaki bir sıcaklığa ısıtılıp fırında soğutulması işlemini yapmak,

b) Fiziksel ve mekanik özellikleri elde etmek ve talaş kaldırmayı veya soğuk şekillendirmeyi kolaylaştırmak için uygun sıcaklığa kadar çıkartılıp bu sıcaklıkta gerekli değişiklikler sağlanıncaya kadar tutulması ve yavaş soğutulması işlemlerini yapmak,

c) Çelik iç yapısındaki tane boyutunu küçülterek sertliği azaltmak, talaş kaldırmayı kolaylaştırmak, döküm ve dövme parçalardaki iç gerilmeleri gidermek,

d) Malzemenin kristal yapısını daha homojen, daha ince bir hale getirmek ve bir sonraki ısıl işleminde karbürün uygun şekilde dağılmasını sağlamak amacı ile çeliğin kritik sıcaklığının 40-60° üstünde tavlanıp havada soğutulması işlemini yapmak,

e) Belli bir sıcaklığa (östenit bölgesine) kadar ısıtılması ve bütün yapının ostenit fazına dönüşüne kadar bekletilmesi ve (su, yağ, tuzlu su, hava) hızlı soğutularak martenzit bir yapı sağlamak,

f) Sertleştirilmiş bir çeliğin su verme sonunda soğutmadan ileri gelen gerginlikleri gidermek ve çeliğin sahip olduğu martenzitik özlülüğünü ve direncini arttırmak için yapılan bir işlemi gerçekleştirmek,

g) Düşük karbonlu, işlenmiş bir çelik parçanın yüzeyine karbon emdirilmesi işlemini yapmak,

h) Aşırı doymuş katı fazdan, zaman ve sıcaklık etkisi ile yeni bir fazın çökelmesi sonucu malzemenin sertlik ve mukavemetinin artmasını sağlamak,

i) Demir esaslı ürünü yüksek bir sıcaklığa ısıtma ve ardından homojen ostrenit yapısını korumak üzere yeterince hızlı bir şekilde oda sıcaklığına soğutma işlemini gerçekleştirmek,

j) Yumuşatma, normalizasyon, ıslah işlemi, semantasyon, çökelme setleşmesi, çözme tavlaması işlemlerini yapmak,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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