Haruta Yamaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruta Yamaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruta Yamaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haruta Yamaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haruta Yamaguchi 4 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山口 遥太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haruta Yamaguchi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Haruta Yamaguchi'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haruta Yamaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haruta Yamaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haruta Yamaguchi şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.