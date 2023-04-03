Haruto Yoshino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruto Yoshino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruto Yoshino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haruto Yoshino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haruto Yoshino {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉野 陽翔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haruto Yoshino Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Haruto Yoshino'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haruto Yoshino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haruto Yoshino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haruto Yoshino şuan Rissho University takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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