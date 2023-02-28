Harutyun Melkonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harutyun Melkonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harutyun Melkonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harutyun Melkonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harutyun Melkonyan 28 Haziran 2001 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Հարություն Մելքոնյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harutyun Melkonyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Harutyun Melkonyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harutyun Melkonyan'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harutyun Melkonyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/har.melqonyan1/

Harutyun Melkonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harutyun Melkonyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harutyun Melkonyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harutyun Melkonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pyunik II

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2022 yılında Pyunik II

11 Temmuz 2022 yılında FC Noah

30 Haziran 2023 yılında Pyunik II

Harutyun Melkonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harutyun Melkonyan şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Harutyun Melkonyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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