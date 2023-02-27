Haruya İde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haruya İde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haruya İde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haruya İde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haruya İde 25 Mart 1994 tarihinde Kashiwa, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井出 遥也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haruya İde Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imagent Inc. yapmaktadır. Haruya İde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Haruya İde'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Haruya İde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haruya İde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haruya İde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haruya İde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında JEF Utd. Chiba

7 Ocak 2017 yılında Gamba Osaka

5 Ocak 2019 yılında Monte. Yamagata

6 Ocak 2020 yılında Tokyo Verdy

9 Ocak 2023 yılında Vissel Kobe

Haruya İde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haruya İde şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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