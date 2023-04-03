Harvey Wiles Richards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Wiles Richards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harvey Wiles Richards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harvey Wiles Richards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harvey Wiles Richards 27 Mayıs 2002 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Harvey Jo Wiles-Richards şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harvey Wiles Richards Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bristol City U21 futbol takımında oynamaktadır. Bristol City U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Harvey Wiles Richards'nin Bristol City U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Harvey Wiles Richards Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/harveywilesrichards/

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Harvey Wiles Richards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harvey Wiles Richards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Harvey Wiles Richards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harvey Wiles Richards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bristol U21

Harvey Wiles Richards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harvey Wiles Richards şuan Bristol City U21 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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