Hasan Ali Kaldırım: Bir kez daha milli takımda olduğum için mutluyum

"Üzerine koyarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız"

"Şampiyonluğu çok özleyen bir takım bir camia var"

"Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz"

"Andorra maçına kalmadan Euro 2020'yi garantilemek istiyoruz"

Hasan Ali Kaldırım, sakatlığının düzelmesinin ardından dört maç sonra milli takım kadrosuna davet edildi. Formuna kavuşan tecrübeli futbolcu, "Sezon başında yaşadığım talihsizlik nedeniyle uzun süre forma giyememiştim. Her geçen hafta forma giriyorum. Bir kez daha milli takımda olduğum için mutluyum" dedi.

Hasan Ali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Hazırlık döneminin ardından yaşadığım sakatlık sonrası formadan ve takımımın ortaya koyduğu şampiyonluk yarışından bir süre uzak kalmıştım ama son haftalarda üzerine koyarak form tutmaya başladım. Sağlık ekibimize de destekleri için teşekkür ediyorum. Son maçımızdaki istisnai durumu saymazsak takım olarak ligin en iyi oyununu oynuyoruz. Üzerine koyarak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Şampiyonluğu çok özleyen bir takım bir camia var. Kalan maçlarımızda maksimum puanla ilk yarı sonuna ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sezon şampiyonluk sinerjisinin Fenerbahçe'den yana olduğunu hissediyoruz. Futbolda bazen oyun kadar inanmışlık, birlik beraberlik de şampiyonluk için çok önemlidir. Yakaladığımız uyum, takımdaşlık üst seviyede. Tüm takım arkadaşlarım özverili bir şekilde Fenerbahçemizin başarısı için çalışıyoruz. Bu yolda taraftarlarımızın desteği bizim için önemli, onlarla omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli oyuncu milli takımın EURO 2020 şanslı ile ilgili ise "Önümüzde iki kritik maç bizleri bekliyor. Ama bizler İzlanda karşısında istediğimizi elde ederek Andorra maçına kalmadan Euro 2020'yi garantilemek istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA