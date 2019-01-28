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  3. Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü

Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile E. Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakanın 51. dakikasında rakibine faul yapan Hasan Ali Kaldırım hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kaldırım gördüğü bu kart sonrası cezalı duruma düşerken Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kaynak: İHA

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