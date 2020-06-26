Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız sürerken takımdan gidecekler de belli olmaya başladı. Yeni sezon yapılanmasında düşünülmeyen ve kontratı sezon sonunda sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre 30 yaşındaki sol bek, Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.Habere göre Hasan Ali Kaldırım'ın 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

HASAN ALİ'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989 tarihinde Neuwied, Almanya'da dünyaya geldi. Futbola 2005 senesinde TuS Koblenz altyapısında başlayan Hasan Ali, sonraki yıl Kaiserslautern altyapısına transfer oldu.

İlk profesyonel sözleşmesini de 2008 senesinde Kaiserslautern takımı ile imzaladı. Profesyonel kariyerine başladıktan sonra burada yalnızca 1 sezon kalan Kaldırım, 2009 senesinde Mainz'a transfer oldu.

Mainz'da sadece 19 maçta görev alan sporcu, 2010 senesinde de Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer oldu ve iki sezon Kayserispor formasıyla 72 maçta görev aldı.

2012 senesinde Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kaldırım, aynı zamanda 2012 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.

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