Transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmamıştı. A Spor'un son dakika haberine göre, Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan tecrübeli futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli oyuncu için Galatasaray'da ismi anılan kulüpler arasındaydı. A Spor'un son dakika olarak paylaştığı haberde; 30 yaşındaki oyuncunun son şampiyon Medipol Başakşehir ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. 2012'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu 246 maça çıkıp 8 gol atıp 31 asist yapmıştı.

GÜMÜŞDAĞ: HASAN ALİ GÜNDEMİMİZDE OLABİLİR

Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz haftalarda bu transfer konusunda, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır" ifadelerini kullanmıştı.

.