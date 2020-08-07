UEFA'dan Galatasaray'a ilişkin açıklama!Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler sosyal mesafeye uymadı!Hindistan uçağı düştü! Ölü ve yaralılar varKorkunç kaza! Otomobil su kanalına devrildiBomba özellik! WhatsApp ile Google'dan işbirliğiOrmanda kaybolan mülteciler açlıktan bayılmak üzereyken bulunduBasketbol dünyasında üzücü haber! Genç basketbolcu hayatını kaybetti!Celalettin Güvenç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Banka çalışma saatleri 2020Fethiye'de korkunç iddia: Hamile kadını ve eşini darbettiler
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu!

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesi üzerine takımdan ayrılan tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım, yeni takımıyla prensip anlaşmasına vardı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu!

Transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmamıştı. A Spor'un son dakika haberine göre, Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan tecrübeli futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu!

Tecrübeli oyuncu için Galatasaray'da ismi anılan kulüpler arasındaydı. A Spor'un son dakika olarak paylaştığı haberde; 30 yaşındaki oyuncunun son şampiyon Medipol Başakşehir ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi. 2012'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki oyuncu 246 maça çıkıp 8 gol atıp 31 asist yapmıştı.

GÜMÜŞDAĞ: HASAN ALİ GÜNDEMİMİZDE OLABİLİR

Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz haftalarda bu transfer konusunda, "Clichy'nin sözleşmesi bitti, görüşme yaptık. Kalmak istiyor. Hasan Ali gündemimizde değil ama olabilir. Hoca ile toplantı yapacağız. Gelen de yani Clichy'nin arkasına gelir. Bunu bilmek durumundadır" ifadelerini kullanmıştı.

.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT