Süper Lig'in 6. büyüğü olan İstanbul Başakşehir, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Başakşehir Kulübünden yapılan resmi açıklamada,"Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

HASAN ALİ KALDIRIM HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir'le 3 yıllık anlaşma sağlamasına ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Süper Lig’in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir’e bugün itibariyle 3 yıllığına imza atmış bulunmaktayım. Medipol Başakşehir ile ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu kalbimde taşıyorum.

Transfer görüşmelerine başladığımız ilk andan itibaren bana verdikleri değeri sonuna kadar hissettiren Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’a, kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt’e, takımında yer verme kararı alarak beni onurlandıran Teknik Direktörümüz Sayın Okan Buruk’a Tüm kulüp paydaşlarına, bu süreç boyunca destekleriyle bana güç veren aileme, menajerim Mirsad Türkcan’a, Utku Cenikli’ye ve Cemal Kaldırım’a teşekkür ederim. Benim için yeni bir mücadele başlıyor ve ben buna hazırım!" ifadelerine yer verdi.

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?

Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989 tarihinde Neuwied, Almanya'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol hayatına 2006-2007 yılında Tus Koblenz'de başlamıştır.

2008 yılında Kaiserslautern 2. takımına, 2009'da ise FSV Mainz'ın 2. takımına transfer oldu. Daha sonra Tolunay Kafkas'ın dikkatini çekmiş ve 5 Ocak 2010'da Kayserispor'a katılmıştır.

Hasan Ali ilk sezonunda sadece 6 maça çıkmış, ikinci sezonunda ise 15 lig maçına çıkmıştır. 2010-2011 sezonunda 33 maç görev verilmiştir.

2012-2013 sezonu başında Fenerbahçe'ye 3 milyon 750 bin Euro + Ertuğrul Taşkıran (2 yıl kiralık) karşılığında transfer olmuştur.

Hasan Ali Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sezonun ilk yarısındaki bütün resmi maclarda forma giymiştir. Aynı şekilde Milli Takım'da da forma giyen Hasan Ali istikrarıyla dikkat çekmiştir.

Hasan Ali Ligde ki 13. haftaya kadar olan süreçte Milli Takım dahil 27 resmi maçın 26'sında forma giyerek mevkisinin en istikrarlı ismi olmayı başarmıştır. Bu süre zarfında Hasan Ali 4 asist yapmıştır, rakip kaleye 9 isabetli şut çekmiştir. Hasan Ali Kaldırım 16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde sağ ayakla şık bir gole imza atmıştır. Bu gol Türkiye kariyerindeki ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golüdür.

18 kez milli takımlara çağrılan Hasan Ali Kaldırım, 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez milli formayı giymiştır ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

HASAN ALİ KALDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlk profesyonel sözleşmesini de 2008 senesinde Kaiserslautern ile imzaladı. Profesyonel kariyerine başladıktan sonra burada yalnızca 1 sezon kalan Kaldırım, 2009 senesinde Mainz'a transfer oldu.

Mainz'da sadece 19 maçta görev alan sporcu, 2010 senesinde de Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a transfer oldu. 2 sezon Kayserispor formasıyla 72 maçta görev aldı.

2012 senesinde Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kaldırım, aynı zamanda 2012 senesinden bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.