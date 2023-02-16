Hasan Alp Altinoluk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Alp Altinoluk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Alp Altinoluk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Alp Altinoluk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Alp Altinoluk 17 Ağu 2004 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hasan Alp Altınoluk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Alp Altinoluk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Alp Altinoluk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hasan Alp Altinoluk'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Hasan Alp Altinoluk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hasanalp26/

Hasan Alp Altinoluk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Alp Altinoluk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hasan Alp Altinoluk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Alp Altinoluk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2022 yılında Eskişehirspor

Hasan Alp Altinoluk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Alp Altinoluk şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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